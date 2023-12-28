ВСУ отбили утраченную позицию под Авдеевкой 28.12.2023, 22:40

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Военные Вооруженных сил Украины вернули утраченную ранее позицию на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает Telegram-канал Сухопутные войска Вооруженные силы Украины.

«Четыре наших пехотинца отразили ранее утраченную позицию на Авдеевском направлении», - сообщили в Сухопутных войсках.

По данным военных, в результате удачной операции, два оккупанта уничтожены, еще четверо пополнили обменный фонд Украины.

Следует заметить, что со стороны Украины эта операция прошла без потерь.

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