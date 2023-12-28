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Белорусы на третьем месте среди репатриантов в Израиль в 2023 году

  • 28.12.2023, 23:04
Белорусы на третьем месте среди репатриантов в Израиль в 2023 году

Сколько белорусов уехало в Израиль.

Около 45 тысяч новых репатриантов приехали в 2023 году в Израиль. В 2022-м их было значительно больше — 73 тысячи, сообщает Центральное статистическое бюро этой страны.

Большинство репатриантов приехало из России (70,3%), на втором месте — Украина (4,5%), на третьем — Беларусь (3,8%), на четвертом — Франция (2,1%).

Население Израиля насчитывает 9,8 млн жителей. В этом году оно увеличилось на 1,9% (в 2022-м было 2,2%).

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