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В Boeing 737 Max обнаружили незакрученный винт

  • 28.12.2023, 23:15
В Boeing 737 Max обнаружили незакрученный винт

Компания попросила проверить самолеты.

Авиакомпания Boeing обратилась к своим клиентам и сообщила о найденной неисправности в самолетах 737 Max.

Об этом сообщает CNBC.

Как сообщили в компании, речь о «возможном ослабленном болте» в системе управления рулем. Это может быть проблемой, которая отразится на деятельности самолета.

Компания рекомендовала проверки после того, как «международный оператор обнаружил болт с отсутствующей гайкой при выполнении планового технического обслуживания механизма в звене управления рулем. Компания обнаружила дополнительный недоставленный самолет с гайкой, которая не была должным образом затянута», - говорится в сообщении.

Проверка будет длиться около двух часов в самолете. Также ее пройдут все новые 737 до того, как их передадут клиентам.

«Проблема, обнаруженная на конкретном самолете, была решена. Из соображений осторожности мы рекомендуем операторам проверять свои самолеты 737 MAX и информировать нас о любых обнаружениях», - говорится в заявлении Boeing.

После заявления акции Boeing упали более чем на 1%.

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