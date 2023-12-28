В Boeing 737 Max обнаружили незакрученный винт
- 28.12.2023, 23:15
Компания попросила проверить самолеты.
Авиакомпания Boeing обратилась к своим клиентам и сообщила о найденной неисправности в самолетах 737 Max.
Об этом сообщает CNBC.
Как сообщили в компании, речь о «возможном ослабленном болте» в системе управления рулем. Это может быть проблемой, которая отразится на деятельности самолета.
Компания рекомендовала проверки после того, как «международный оператор обнаружил болт с отсутствующей гайкой при выполнении планового технического обслуживания механизма в звене управления рулем. Компания обнаружила дополнительный недоставленный самолет с гайкой, которая не была должным образом затянута», - говорится в сообщении.
Проверка будет длиться около двух часов в самолете. Также ее пройдут все новые 737 до того, как их передадут клиентам.
«Проблема, обнаруженная на конкретном самолете, была решена. Из соображений осторожности мы рекомендуем операторам проверять свои самолеты 737 MAX и информировать нас о любых обнаружениях», - говорится в заявлении Boeing.
После заявления акции Boeing упали более чем на 1%.