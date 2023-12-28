Среди соседних стран украинцы лучше всего относятся к Польше, хуже всего – к Беларуси 9 28.12.2023, 23:27

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Опрос.

Среди соседних стран украинцы лучше всего относятся к Польше. Об этом свидетельствуют опубликованные 27 декабря результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова.

О позитивном отношении к Польше заявили 66,1% опрошенных, о нейтральном – 22%.

К Молдове положительно относятся 49,5% респондентов, нейтрально – 38,3%. К Румынии – 46,9% и 38,3% соответственно.

К Словакии 38,5% украинцев относятся положительно и столько же – нейтрально.

Негативное отношение у граждан преобладает по отношению к двум странам – Венгрии и Беларуси.

К Венгрии негативно относятся 45,6% опрошенных, нейтрально – 26,7%, положительно – 21,1%.

Наихудшее отношение у украинцев среди соседних стран – к Беларуси: 78,1% – негативное и 12,4% – нейтральное.

Социологи подчеркивают, что страна-агрессор РФ, несмотря на общие границы с Украиной, в перечень не была включена.

Опрос проводился с 8 по 15 декабря во всех регионах Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения). Всего были опрошены 2019 респондентов в возрасте старше 18 лет методом «лицом к лицу». Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Однако социологи подчеркивают, что дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности эвакуацией граждан из опасных районов.

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