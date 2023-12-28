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SpaceX запустит самолет X-37B

  • 28.12.2023, 23:30
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SpaceX запустит самолет X-37B

Орбитальный самолет X-37B – один из самых интересных секретов американской армии.

Громоздкая ракета Falcon Heavy от SpaceX вернется в небо в четверг вечером (в пятницу по киевскому времени), и в этот раз она запускает таинственный космический корабль для американских военных, который будет проводить передовые исследования, сообщает CNN.

Планируется, что ракета будет стартовать с космического центра Кеннеди во Флориде NASA в 20:07 по местному времени (3:07 по минскому времени). Ракета будет переносить военный орбитальный самолет X-37B, не имеющий экипажа и работающий автономно, на беспрецедентную высоту. Прямая трансляция запуска будет на веб-сайте SpaceX.

Однако куда летит космический самолет остается тайной.

Деятельность X-37B в космосе уже давно является предметом увлечения и спекуляций в космическом сообществе, поскольку энтузиасты-любители пытаются отследить его местонахождение и поделиться теориями его деятельности.

Многократный и полностью автономный X-37B, похожий на миниатюрный космический шаттл NASA с затемненными окнами, известен тем, что проводит исследования таких концепций, как ретрансляция солнечной энергии из космоса для использования на Земле и изучение влияния радиации на семена, используемые для выращивания пищи.

Эта миссия — седьмая поездка в космос для самолета X-37B — обещает быть еще более интригующей, чем предыдущие полеты.

Запуск с помощью Falcon Heavy может указывать на то, что X-37B предназначен для более отдаленных орбит, возможно даже до Луны или Марса, предположил Пол Грациани, генеральный директор COMSPOC, компании, занимающейся отслеживанием объектов в космосе.

Если он путешествует гораздо глубже в космос, чем предыдущие полеты, то для земных наблюдателей может быть гораздо сложнее определить, где находится аппарат.

Если военные не хотят, чтобы люди отслеживали X-37B, добавил Грациани, самолет можно спрятать под сиянием солнца или разными способами, в частности, часто меняя его положение. X-37B уже доказал в предыдущих полетах, что он способен совершать многочисленные маневры в космосе.

COMSPOC попытается найти аппарат, если космический корабль окажется на геосинхронной орбите, расположенной примерно в 36 тысячах километров от Земли и где работают наиболее массивные спутники связи. На геосинхронной орбите компания сосредоточила свои датчики для отслеживания спутников, сказали Грациани и Боб Холл, директор операционной интеграции COMSPOC.

«Я считаю, что это одно из самых интересных событий, которые происходили в космосе за долгое время, что бы на самом деле не происходило», - сказал Грациани о запуске X-37B.

Этот запуск состоится после более чем двух недель задержек. SpaceX была готова к старту 10 декабря. Запуск дважды откладывался из-за погоды и проблем с наземной площадкой, прежде чем SpaceX внезапно отложила миссию на неопределенный срок, чтобы провести дополнительные проверки системы.

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