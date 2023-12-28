В Бобруйске растет тополь, который не сбросил листья на зиму 2 28.12.2023, 23:41

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Фотофакт.

На улице Социалистической в Бобруйске один из старых тополей почему-то осенью не облетел, а стоит с листьями до сих пор, заметил Komkur.info. В чем причина этого природного явления?

Необычное дерево приметили еще в конце октября. Тогда буквально за несколько ненастных дней с деревьев осыпалась вся желтая листва, а вот с этого тополя — нет, несмотря и на ветры, и на дожди, и на снег. При этом листья на нем уже давно не зеленые, скорее серые, но на землю падать не спешат.

Растет дерево здесь почти полвека, но ничего подобного за ним раньше не наблюдалось. Год назад коммунальщики обрезали на нем все ветки, оставив только ствол высотой в пять метров. За весну и лето ветки снова отросли, а вот теперь на половине из них такой казус.

Ландшафтный архитектор Игорь Куталовский объяснил, что такое явление может означать:

«Если старые листья потемнели и не смогли осыпаться, значит, новые на этих ветвях уже не появятся.

Для листопада необходимы определенные жизненные процессы: дерево вырабатывает ферменты, под их воздействием черенок листа делается хилым – и лист падает. В нашем случае черенок и лист, очевидно, засохли еще до осени.

Прошлой весной дерево успело зацвести, но под воздействием ряда факторов часть ветвей отмерла. Причины могут быть разные. И возраст дерева, и внешние воздействия, и даже соль, которой посыпают дороги».

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