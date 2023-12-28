Цены на нефть опустились ниже $80 за баррель 28.12.2023, 23:54

Фьючерсы Brent подешевели на 2,05%.

Стоимость фьючерсных контрактов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 23:30 по Минску находилась в районе 79,47 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени составила около 74 долларов за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю сократились на 6,9 млн баррелей и на 22 декабря составили 436,6 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 1% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

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