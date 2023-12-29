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Магнус Карлсен в пятый раз выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам

  • 29.12.2023, 1:33
Магнус Карлсен в пятый раз выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам

Норвежец в очередной раз подтвердил статус главной шахматной звезды.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен в пятый раз одержал победу на чемпионате мира по рапиду (быстрым шахматам). Турнир проходил в Самарканде (Узбекистан).

Карлсен набрал 10 очков и гарантировал себе титул по итогам ничейной партии с представителем Индии Рамешбабу Прагнанадха. Второе место занял Владимир Федосеев из Словении, а третьим стал Юй Янъи из Китая.

33-летний Магнус Карлсен выиграл свой пятый ЧМ по рапиду в карьере. Ранее он побеждал на турнире в 2014-м, 2015-м, 2019-м и 2022-м годах. Это рекорд в истории соревнований.

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