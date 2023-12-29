На греческом корабле, который направлялся в Украину, произошел взрыв 29.12.2023, 2:44

Иллюстрационное фото

Судно, вероятно, наткнулось на мину.

Грузовое судно, принадлежащее Греции, наткнулось на мину в Черном море, когда направлялось в Украину для загрузки зерна, сообщило Politico.

Инцидент произошел в среду. По данным издания, ссылающегося на греческих чиновников, судно под панамским флагом «Vyssos» шло в направлении украинского порта Измаил, когда наткнулось на взрывное устройство в дельте Черного моря.

Взрыв вызвал повреждение судна и небольшой пожар, а также легкие травмы у двух греческих моряков и египетского повара.

Украинские власти направили на судно спасателей и врачей, они оказали помощь пострадавшему экипажу.

Сейчас судно следует в порт Измаил в сопровождении буксиров и, как ожидается, прибудет в пятницу.

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