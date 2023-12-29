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Житель Ганцевичского района получил 10 суток ареста за наклейку с «Погоней»

  • 29.12.2023, 3:19
Житель Ганцевичского района получил 10 суток ареста за наклейку с «Погоней»

Силовики нашли наклейку в шкафу в книге про Иисуса.

За наклейку с «Погоней» в книге про Иисуса, лежавшей в шкафу, жителю Ганцевичского района присудили 10 суток ареста, пишет телеграм-канал MAYDAY.TEAM.

11 октября 2023 года в частном доме у жителя агрогородка Люсино Владимира Рылко прошел обыск. В ходе него в книге Анри Даниеля-Ропса «Иисус в его время», которая находилась в шкафу в детской комнате, силовики обнаружили 6 старых наклеек. На пяти из них было изображено красное крыло с надписью «Свобода», еще на одной — «Погоня». Именно к последней и возникли претензии милиции.

Мужчина в ходе процесса пояснил, что эти наклейки находились у него еще с 2005 года, когда их ему вкинули в почтовый ящик. После этого с ними какое-то время играли дети, затем они оказались в книге и остались забыты.

Председателя суда Ганцевичского района Оксану Зоткину, которая вела процесс, такое объяснение не устроило. По ее мнению, Рылко совершил правонарушение по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (Распространение экстремистских материалов).

Согласно постановлению, наклейка с «Погоней» в книге про Иисуса в шкафу частного дома — это «хранение в общедоступном месте для неограниченного круга лиц в книге общего доступа самоклеящейся наклейки с изображением всадника на коне с мечом и щитом в руках, включенной в республиканский список экстремистских материалов».

По итогам заседания мужчине присудили 10 суток ареста.

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