Тысячи мигрантов движутся гигантской колонной к границе с США 29.12.2023, 4:59

Это самый большой наплыв мигрантов в США за более чем год.

Тысячи мигрантов из Центральной Америки, Венесуэлы, Кубы и других стран направляются через Мексику к границе США. Среди них много семей с детьми, это самый большой наплыв мигрантов в США за более чем год, сообщило издание The Washington Post в четверг, 28 декабря.

По данным издания, количество нелегальных пересечений границы с США превысило уже 10 тысяч человек в день. Некоторые из них пересекают границу через отверстия в пограничной стене, которые сделали контрабандисты.

Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие дни отправит высокопоставленных чиновников США в Мексику, чтобы те помогли в борьбе со вспышкой миграции. По его словам, количество нелегальных пересечений границы заставило власти США закрыть два основных железнодорожных пункта пропуска и другие порты въезда, добавили в издании.

В материале журналисты отметили, что государственный секретарь Энтони Блинкен, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас и советник Белого дома по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рендалл отправятся в Мексику «в ближайшие дни», чтобы встретиться с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и призвать его к «более жесткому ответу».

Журналисты добавили, что администрация Байдена до сих пор публично не заявила, каких конкретных действий она хочет от Мексики. Американский чиновник на правах анонимности сказал им, что «все сходится к тому, чтобы заставить мексиканское правительство проводить целенаправленные операции».

Еще двое чиновников рассказали журналистам, что США хотели бы увеличить количество депортационных рейсов в южную Мексику, которые бы перевозили мигрантов, а также жителей Центральной Америки.

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