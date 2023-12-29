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Россия атаковали Одессу «Шахедами»: вспыхнула многоэтажка

  • 29.12.2023, 8:06
  • 2,986
Россия атаковали Одессу «Шахедами»: вспыхнула многоэтажка

Обломки сбитого дрона попали в жилой дом.

Вечером 28 декабря Россия атаковала Одессу ударными дронами. По вражеским целям отработали ПВО, однако обломки Shahed-136 попали в жилую многоэтажку, в результате чего вспыхнул мощный пожар.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы. В регионе продолжается воздушная тревога.

Глава ОВА Олег Кипер сообщил, что пожар вспыхнул в результате попадания в дом обломков сбитого дрона, на месте работают специалисты.

«Данные о пострадавших уточняются. Атака еще продолжается! Одесситы и жители области, очень прошу: будьте в укрытиях, не пренебрегайте безопасностью!» – подчеркнул чиновник.

Как сообщают Силы обороны юга в Telegram, «в результате падения обломков сбитого дрона-камикадзе, который был направлен врагом через жилые кварталы Одессы, вспыхнул пожар в многоэтажке».

Также сбитый в воздухе «Шахед» упал на дачные дома в пригороде Одессы. Там вспыхнул пожар, который привел к повреждению ряда помещений. Возгорание ликвидировали.

Позже мэр Одессы Геннадий Труханов показал последствия российской атаки по городу. По его словам, в одной из многоэтажек вспыхнул пожар, но его удалось оперативно ликвидировать.

Утром в Одессе начал работу оперативный штаб, куда жильцы обращались за получением помощи за поврежденное жилье.

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