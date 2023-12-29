Трампу запретили выдвигаться в президенты в штате Мэн 2 29.12.2023, 8:09

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Решение было принято на основании 14-й поправки, введенной после Гражданской войны.

Руководитель избирательной комиссии штата Мэн исключил бывшего президента США Дональда Трампа из избирательного бюллетеня на выборах 2024 года, приняв неожиданное решение, основанное на 14-й поправке, которая запрещает участие в выборах организаторов и участников мятежа.

Об этом сообщает CNN.

Государственный секретарь штата Мэн, демократ Шенна Беллоуз, объявила это решение в четверг, 28 декабря, после того, как возглавляла административное слушание в начале этого месяца касательно соответствия Трампа занимаемой должности. Обжалование против политика подала двухпартийная группа бывших законодателей штата.

Решение Беллоуз может быть обжаловано в суде штата, команда Трампа, вероятно, обжалует его.

«Я не просто так пришла к такому выводу «Демократия священна... Я помню, что ни один госсекретарь никогда не лишал кандидата в президенты доступа к избирательным бюллетеням на основании третьего раздела Четырнадцатой поправки. Я также помню, однако, что ни один кандидат в президенты никогда ранее не участвовал в мятеже», - написала Беллоуз.

Тем не менее, предполагает CNN, решение суда штата Мэн опирается на импульс, о котором заявляли критики Трампа после аналогичного решения суда штата Колорадо. Несколько других штатов, таких как Мичиган и Миннесота, отклонили подобные попытки.

Ратифицированная после Гражданской войны 14-я поправка гласит, что американские чиновники, которые «участвуют» в восстании, не могут занимать свои должности в будущем. Однако это положение является расплывчатым и не уточняет, как именно должен быть реализован этот запрет.

Выборы в Соединенных Штатах

Очередные президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года.

Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден, а от республиканцев - бывший глава государства Дональд Трамп.

20 декабря Верховный суд штата Колорадо решил, что Трамп, в соответствии с 14-й поправкой к Конституции США, не может участвовать в праймериз на территории штата. Причина - его «участие в восстании против Соединенных Штатов», которым суд признал штурм сторонниками политика Капитолия 6 января 2021 года

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