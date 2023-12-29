ВСУ ликвидировали «тулунского маньяка» из РФ

ВСУ ликвидировали «тулунского маньяка» из РФ1
- 29.12.2023, 8:16
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Насильник и убийца провоевал в Украине три недели.
Во время боевых действий в Украине погиб Павел Шувалов, которого в РФ называют «тулунский маньяк» из-за его преступлений — серийных убийств и изнасилований.
В апреле 2023 года россиянин заключил контракт с частной военной компанией (ЧВК) и пошел воевать. Провоевав три недели, погиб, причем российские командиры до сих пор не забрали его тело с поля боя.
О том, как сложилась судьба россиянина-насильника, рассказала «Медиазона».
Журналисты получили информацию от неуказанных источников из российских силовых органов. Силовики объяснили, что «тулунский маньяк» согласился заключить контракт с ЧВК в апреле 2023 года. Название ЧВК не указывается.
Несколько дней длилась подготовка в учебном лагере и уже 6 мая россиянин оказался на фронте в Луганской области Украины. Провоевал Шувалов всего лишь 23 дня — погиб 29 мая. Его тело уже восьмой месяц лежит где-то на Луганщине — информацию подтвердили три человека, с которыми общались журналисты.
Павел Шувалов, или «тулунский маньяк» — 55-летний россиянин, которого в 2021 году осудили на 24 года колонии, рассказали на портале The Insider.
Мужчину признали виновным в двух убийствах и 27 изнасилованиях. Преступления совершал 28 лет — с 1991 по 2019 год. Местность, где он действовал — село Тулун в Иркутской области РФ в 4 тыс. км от Украины.