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ВСУ ликвидировали «тулунского маньяка» из РФ

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  • 29.12.2023, 8:16
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ВСУ ликвидировали «тулунского маньяка» из РФ

Насильник и убийца провоевал в Украине три недели.

Во время боевых действий в Украине погиб Павел Шувалов, которого в РФ называют «тулунский маньяк» из-за его преступлений — серийных убийств и изнасилований.

В апреле 2023 года россиянин заключил контракт с частной военной компанией (ЧВК) и пошел воевать. Провоевав три недели, погиб, причем российские командиры до сих пор не забрали его тело с поля боя.

О том, как сложилась судьба россиянина-насильника, рассказала «Медиазона».

Журналисты получили информацию от неуказанных источников из российских силовых органов. Силовики объяснили, что «тулунский маньяк» согласился заключить контракт с ЧВК в апреле 2023 года. Название ЧВК не указывается.

Несколько дней длилась подготовка в учебном лагере и уже 6 мая россиянин оказался на фронте в Луганской области Украины. Провоевал Шувалов всего лишь 23 дня — погиб 29 мая. Его тело уже восьмой месяц лежит где-то на Луганщине — информацию подтвердили три человека, с которыми общались журналисты.

Павел Шувалов, или «тулунский маньяк» — 55-летний россиянин, которого в 2021 году осудили на 24 года колонии, рассказали на портале The Insider.

Мужчину признали виновным в двух убийствах и 27 изнасилованиях. Преступления совершал 28 лет — с 1991 по 2019 год. Местность, где он действовал — село Тулун в Иркутской области РФ в 4 тыс. км от Украины.

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