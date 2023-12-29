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Во Львове раздались взрывы: повреждена инфраструктура, бушует пожар

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  • 29.12.2023, 8:20
  • 5,174
Во Львове раздались взрывы: повреждена инфраструктура, бушует пожар

Россия атаковала город и область «Шахедами».

Утром в пятницу, 29 декабря, во Львове раздалось несколько взрывов во время воздушной тревоги из-за применения российскими оккупантами ударных БПЛА типа Shahed.

Над всем регионом фиксировали около 10 «Шахедов», известно о прилете с возгоранием на объекте критической инфраструктуры в облцентре.

Взрывы в городе подтвердил мэр Андрей Садовой на своем канале в Telegram около 04:50. Он отметил, что в городе есть два прилета.

«Львов. В городе был слышен взрыв. Еще 2 воздушные цели на подлете. Всем оставаться в укрытиях!» – говорится в сообщении.

Позже Садовый указал, что есть информация о двух прилетах во Львове. На место выехали спецслужбы.

В то же время глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что во Львове работала ПВО. Также, по его словам, взрывы прогремели в Яворивском районе Львовской области. Там тоже работала ПВО.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении ударных дронов-камикадзе в сторону Львова и Львовщины. Воздушная тревога в это время была объявлена в большинстве западных регионов.

«По предварительной информации, более 10 «Шахедов» атаковали Львовщину. Есть возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове. Здесь без деталей. На месте работают оперативные службы. Информации о жертвах нет. Спасибо за работу и сил ПВО!», – сообщил утром Садовый.

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