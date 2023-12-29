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Жена Пескова устроила перед Путиным «лизоблюдство и мракобесие в одном флаконе»

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  • 29.12.2023, 8:42
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Жена Пескова устроила перед Путиным «лизоблюдство и мракобесие в одном флаконе»

И нарвалась на неожиданный ответ.

Чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка, которая вошла в число доверенных лиц Путина на выборах президента России, восхитилась главой Кремля. Жена Дмитрия Пескова заявила, что считает Путина единственным человеком в России, который «ведет ее в правильном направлении с божьей помощью», пишет obozrevatel.com.

«Я его очень уважаю, ценю то, как он поддерживает спорт, ведет нашу страну в плане соблюдения человеческих ценностей, которые половина мира уже потеряла. И наш президент сохраняет эти традиции. Я горжусь им и поддержу его на выборах в президенты», – сказала Навка в интервью ТАСС.

Такой пассаж от бывшей фигуристки российские болельщики назвали «лизоблюдством» и «мракобесием».

Россияне шутят, что без подахлимажа Навка не сможет выбить себе новые гранты на ледовые шоу.

Фанаты с иронией высказывают опасения, что же случится с Россией, когда ее лидер скончается.

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