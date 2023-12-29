Беларусь перешла на новый механизм выплат по евробондам российским инвесторам 29.12.2023, 8:43

1,278

Но не факт, что их это устроит.

Беларусь перешла на новый механизм выплат по еврооблигациям инвесторам из России. Об этом сообщает белорусский Минфин.

Ведомство проинформировало о начале передачи выплат по еврооблигациям «Беларусь-2023» российской небанковской кредитной организации (НКО) АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД).

«Выплаты номинальной стоимости и накопленного процентного дохода осуществлены 28 декабря 2023 года с учетом положений постановления Совета министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26 сентября 2022 года N643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами» и на основании представленных НРД списков держателей, прошедших процедуры верификации и подавших документы в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Эти средства в белорусских рублях перечислены российскому «Национальному расчетному депозитарию» с отдельного банковского счета, открытого ранее в Беларусбанке для исполнения обязательств по еврооблигациям.

Напомним, в прошлом году правительство Беларуси приняло решение не платить кредиторам из так называемых недружественных стран в долларах, в которых чаще всего брало кредиты — им предлагается забирать их в белорусских рублях, для чего перевело сумму в нацвалюте на спецсчет в Беларусбанке. Доступ к средствам был обеспечен для платежного агента — Citibank N.A. London Branch, который со своей стороны отказался быть агентом. Минск провел некоторые расчеты по евробондам в нацвалюте, после чего международные кредитные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг республики до преддефолтного.

Но получить положенные им выплаты в этом году не смогли даже некоторые держатели еврооблигаций из дружественной России — общая сумма неполученных средств составляла на начало марта этого года 500 млн долларов. Один из них даже подал на белорусский Минфин в суд.

Тогда в Минфине Беларуси заявили, что разрабатывается механизм расчетов для расчета с российскими держателями белорусских еврооблигаций в обход западной инфраструктуры. При этом российский «Национальный расчетный депозитарий» может выступить в качестве «одного окна» для российских владельцев белорусских евробондов.

Но устроит ли российских держателей евробондов белорусский рубль вместо твердой валюты — неизвестно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».