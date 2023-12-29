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Беларусь перешла на новый механизм выплат по евробондам российским инвесторам

  • 29.12.2023, 8:43
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Беларусь перешла на новый механизм выплат по евробондам российским инвесторам

Но не факт, что их это устроит.

Беларусь перешла на новый механизм выплат по еврооблигациям инвесторам из России. Об этом сообщает белорусский Минфин.

Ведомство проинформировало о начале передачи выплат по еврооблигациям «Беларусь-2023» российской небанковской кредитной организации (НКО) АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД).

«Выплаты номинальной стоимости и накопленного процентного дохода осуществлены 28 декабря 2023 года с учетом положений постановления Совета министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26 сентября 2022 года N643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами» и на основании представленных НРД списков держателей, прошедших процедуры верификации и подавших документы в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Эти средства в белорусских рублях перечислены российскому «Национальному расчетному депозитарию» с отдельного банковского счета, открытого ранее в Беларусбанке для исполнения обязательств по еврооблигациям.

Напомним, в прошлом году правительство Беларуси приняло решение не платить кредиторам из так называемых недружественных стран в долларах, в которых чаще всего брало кредиты — им предлагается забирать их в белорусских рублях, для чего перевело сумму в нацвалюте на спецсчет в Беларусбанке. Доступ к средствам был обеспечен для платежного агента — Citibank N.A. London Branch, который со своей стороны отказался быть агентом. Минск провел некоторые расчеты по евробондам в нацвалюте, после чего международные кредитные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг республики до преддефолтного.

Но получить положенные им выплаты в этом году не смогли даже некоторые держатели еврооблигаций из дружественной России — общая сумма неполученных средств составляла на начало марта этого года 500 млн долларов. Один из них даже подал на белорусский Минфин в суд.

Тогда в Минфине Беларуси заявили, что разрабатывается механизм расчетов для расчета с российскими держателями белорусских еврооблигаций в обход западной инфраструктуры. При этом российский «Национальный расчетный депозитарий» может выступить в качестве «одного окна» для российских владельцев белорусских евробондов.

Но устроит ли российских держателей евробондов белорусский рубль вместо твердой валюты — неизвестно.

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