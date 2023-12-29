Для Путина началась невыносимая пытка

Для Путина началась невыносимая пытка1
- Владимир Пастухов
- 29.12.2023, 8:46
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Это может неожиданным образом повлиять на политические решения Кремля.
Смысл путинского высказывания «замучаетесь пыль глотать» стал доступен мне только сейчас, когда необходимость следить за его многочисленными публичными выступлениями превратилась в невыносимую моральную и физическую пытку.
Уж лучше бы в изоляции на Валааме сидел, как в кажущиеся теперь санаторными ковидные времена.
Тем более что чуда не случилось, и никаких откровений на этом этапе избирательной имитации Путин не припас.
Пока что идут дежурные речи из цикла «послания Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева дояркам N-ской области», красочно описанного Довлатовым.
Даже обращения к передовому отряду борцов с американским империализмом, то есть к тем, кто находится в действующей армии, «заклишевались» и выродились в повторяющийся набор пропагандистских штампов, произносимых проникновенным голосом.
Заставить себя все это прослушивать, даже тогда, когда это - часть твоих профессиональных обязанностей, становится все сложнее.
Представьте, однако, насколько противнее и невыносимее все это произносить?
Мне кажется, что одним из неожиданных результатов этого электорального карнавала будет то, что аппарат АП «переюзает» Путина, причем в двух отношениях.
Для народа «вождя» становится слишком много – Боги не могут жить среди людей, иначе люди к ним привыкают и начинают относиться по-свойски.
Для самого Путина народа становится слишком много, он уже отвык видеть его в таких дозах.
Поэтому не исключено, что к весне 2024 года мы получим на выходе очень уставшего мизантропа, что может неожиданным образом повлиять на его личные и политические предпочтения в новом цикле правления.
Владимир Пастухов, t.me