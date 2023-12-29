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Для Путина началась невыносимая пытка

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  • Владимир Пастухов
  • 29.12.2023, 8:46
  • 5,482
Для Путина началась невыносимая пытка

Это может неожиданным образом повлиять на политические решения Кремля.

Смысл путинского высказывания «замучаетесь пыль глотать» стал доступен мне только сейчас, когда необходимость следить за его многочисленными публичными выступлениями превратилась в невыносимую моральную и физическую пытку.

Уж лучше бы в изоляции на Валааме сидел, как в кажущиеся теперь санаторными ковидные времена.

Тем более что чуда не случилось, и никаких откровений на этом этапе избирательной имитации Путин не припас.

Пока что идут дежурные речи из цикла «послания Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева дояркам N-ской области», красочно описанного Довлатовым.

Даже обращения к передовому отряду борцов с американским империализмом, то есть к тем, кто находится в действующей армии, «заклишевались» и выродились в повторяющийся набор пропагандистских штампов, произносимых проникновенным голосом.

Заставить себя все это прослушивать, даже тогда, когда это - часть твоих профессиональных обязанностей, становится все сложнее.

Представьте, однако, насколько противнее и невыносимее все это произносить?

Мне кажется, что одним из неожиданных результатов этого электорального карнавала будет то, что аппарат АП «переюзает» Путина, причем в двух отношениях.

Для народа «вождя» становится слишком много – Боги не могут жить среди людей, иначе люди к ним привыкают и начинают относиться по-свойски.

Для самого Путина народа становится слишком много, он уже отвык видеть его в таких дозах.

Поэтому не исключено, что к весне 2024 года мы получим на выходе очень уставшего мизантропа, что может неожиданным образом повлиять на его личные и политические предпочтения в новом цикле правления.

Владимир Пастухов, t.me

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