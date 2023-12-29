Для Путина началась невыносимая пытка 1 Владимир Пастухов

29.12.2023, 8:46

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Это может неожиданным образом повлиять на политические решения Кремля.

Смысл путинского высказывания «замучаетесь пыль глотать» стал доступен мне только сейчас, когда необходимость следить за его многочисленными публичными выступлениями превратилась в невыносимую моральную и физическую пытку.

Уж лучше бы в изоляции на Валааме сидел, как в кажущиеся теперь санаторными ковидные времена.

Тем более что чуда не случилось, и никаких откровений на этом этапе избирательной имитации Путин не припас.

Пока что идут дежурные речи из цикла «послания Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева дояркам N-ской области», красочно описанного Довлатовым.

Даже обращения к передовому отряду борцов с американским империализмом, то есть к тем, кто находится в действующей армии, «заклишевались» и выродились в повторяющийся набор пропагандистских штампов, произносимых проникновенным голосом.

Заставить себя все это прослушивать, даже тогда, когда это - часть твоих профессиональных обязанностей, становится все сложнее.

Представьте, однако, насколько противнее и невыносимее все это произносить?

Мне кажется, что одним из неожиданных результатов этого электорального карнавала будет то, что аппарат АП «переюзает» Путина, причем в двух отношениях.

Для народа «вождя» становится слишком много – Боги не могут жить среди людей, иначе люди к ним привыкают и начинают относиться по-свойски.

Для самого Путина народа становится слишком много, он уже отвык видеть его в таких дозах.

Поэтому не исключено, что к весне 2024 года мы получим на выходе очень уставшего мизантропа, что может неожиданным образом повлиять на его личные и политические предпочтения в новом цикле правления.

Владимир Пастухов, t.me

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