Россия нанесла множество ракетных ударов по Харькову: обстрел продолжался в несколько волн 3 29.12.2023, 8:54

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В городе прогремело до 20 мощных взрывов.

Россия ночью 29 декабря нанесла много ударов по Харькову. Обстрел продолжался в несколько волн, предварительно, двумя видами ракет – С-300 и Х-22.

Информация о разрушениях и пострадавших устанавливается. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

По его словам, по состоянию на 06:26 в облцентре зафиксировали около восьми попаданий, предварительно по Киевскому и Холодногорскому районам.

В результате атаки в городе возникли определенные проблемы с подачей электричества для транспорта, однако специалисты сразу же приступили к возобновлению электроснабжения. Временно на выполнение рейсов вышли троллейбусы на автономном ходу.

Со своей стороны глава ОВА Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты нанесли по Харькову около 10 ударов. Каким типом вооружения, еще устанавливают эксперты.

«На данный момент без пострадавших. Информация о разрушениях выясняется. Профильные службы работают на местах попаданий», – добавил он.

Когда в Украине второй раз за утро объявили масштабную воздушную тревогу из-за пусков российскими самолетами ракет, Харьков снова оказался под обстрелом.

Около 07:00 Терехов сообщил, что в городе насчитали еще минимум четыре прилета.

Всего за ночь и утро в Харькове прогремели до 20 мощных взрывов.

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