Сослуживцы россиян, расстрелявших украинских пленных под Работино, попали в плен ВСУ 1 29.12.2023, 9:00

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Что известно.

К расстрелу украинских военнопленных под Работино в Запорожской области причастны оккупанты из 76-й десантно-штурмовой дивизии из Пскова. Их сослуживцы оказались в украинском плену и довольно неплохо себя чувствуют.

Об этом сообщает проект «Хочу жить».

«И снова военное преступление – расстрел солдатами армии РФ уже сдавшихся безоружных украинских военных под Работино», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина уже установила имена погибших и начала расследование.

Предварительно установлено, что за убийством украинских военнопленных стоят захватчики из рядов псковских десантников. Как выяснилось, в украинском плену находится немало их представителей. Условия их проживания можно увидеть на видео.

Отмечается, что за все совершенные в Украине преступления придется рано или поздно отвечать.

«Если вы не хотите испытывать судьбу и не хотите иметь ничего общего с армией садистов и убийц - не берите повестку или не подписывайте контракт, иначе потом не отмоетесь. Если же вы все же допустили ошибку и попали в оккупационные войска, у вас есть шанс все исправить, обратившись к «Хочу жить». У нас военнопленных не расстреливают», – подчеркнули в пресс-службе проекта.

Напомним, на днях в сети появилось видео казни оккупантами трех бойцов ВСУ из 117-й ОМБр, сдавшихся в плен. Эти кадры зафиксировал беспилотник предварительно на Запорожье. На преступление отреагировал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, а Офис генпрокурора Украины приступил к расследованию.

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