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В Беларуси закрыли детскую «Полосатую газету»

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  • 29.12.2023, 9:11
В Беларуси закрыли детскую «Полосатую газету»

В последнее время она пыталась издаваться и по-белорусски.

В Беларуси приостанавливает выход детская «Полосатая газета».

О приостановке издания «Полосатой газеты» сообщила в фейсбуке ее создательница и главный редактор Анна Грановская — учитель начальных классов, педагог-психолог, автор нестандартных пособий для детей.

«Ну что ж… Теперь официально: жизнь «Полосатой газеты» приостановлена. Минимум полгода она выходить не будет», — написала Анна Грановская.

«Полосатая газета» выходила с 2020 года и позиционировала себя как «социальный проект, пропагандирующий здоровый образ жизни и духовно-нравственные ценности.

Ответственность за экологию Земли и бережное отношение к природным ресурсам планеты. Все это необходимо для гармоничного духовного развития каждого ребенка».

Проект был рассчитан на детей от 6 до 13 лет.

В 2023 году редакция издания попыталась поддерживать белорусский язык и выдала один его спецвыпуск по-белорусски. Готовился и второй номер «Палосачкі па-беларуску».

Анна Грановская выражает желание все-таки довести издание очередного белорусскоязычного номера до конца и собирает предзаказы.

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