В Киеве прогремели мощные взрывы 1 29.12.2023, 9:22

1,018

Загорелась многоэтажка.

Взрывы в Киеве прогремели утром 29 декабря. В столице Украины работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

«Взрывы в Киеве. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях», - написал он.

Добавим, что с начала этих суток в Киеве уже трижды объявляли воздушную тревогу. В последний раз сирены завыли в 6:47. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов ракетами.

Повторные взрывы

В Киеве после 7:50 прогремели повторные взрывы. Мэр столицы заявил, что в городе «интенсивно работает ПВО».

Загорелась многоэтажка

В ходе массированного ракетного удара по Украине в двух районах Киева зафиксировано падение обломков. Загорелась многоэтажка.

Об этом заявил глава Киевской военной администрации Сергей Попко.

«Зафиксировано падение обломков также в Подольском и Святошинском районах столицы. Предварительно есть возгорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется», - написал он.

Массированная атака

Российские войска с ночи атакуют Украину ракетами и дронами-камикадзе. Взрывы прогремели в ряде регионов: Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Сумской и Черкасской областях.

Известно, что по Харькову ударили ракетами. За утро оккупанты уже дважды обстреляли город.

Львов был атакован «шахедами». По словам мэра Андрея Садового, есть «прилет» по критической инфраструктуре, вспыхнул пожар, но другие детали пока неизвестны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».