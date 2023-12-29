Нацбанк разрешил блокировать денежные переводы белорусов 3 29.12.2023, 9:29

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Как и когда?

Нацбанк Беларуси опубликовал постановление №453 от 15 декабря 2023 года под названием «О несанкционированных переводах денежных средств», которое разрешает организациям, осуществляющим денежные переводы белорусов, блокировать их в отдельных случаях.

Причиной блокировки перевода в Нацбанке назвали признаки, что те производятся без согласия пользователя платежной услуги, что в главном банке Беларуси назвали «несанкционированным

переводом».

Признаки переводов без согласия

В Нацбанке Беларуси назвали несколько признаков, которые дают право банкам и другим организациям, занимающимся переводами, заблокировать операции:

В Нацбанке обязали проверять — выглядит перевод обычно или нет.

Там рекомендовали смотреть на время (день), место инициирования платежа,

устройство (платежный инструмент, платежный сервис), с помощью которого

осуществляется (инициируется) платеж, и его технические параметры, сумму, периодичность (частота), получателя.

Обязательно смотреть, не находится ли получатель перевода в «автоматизированной системе обработки инцидентов Национального банка»;

Проверять, не было ли дано указание сделать перевод с устройства, которое уже внесено в автоматизированную систему

обработки инцидентов Национального банка.

Согласно постановлению Нацбанка, организации будут самостоятельно определять критерии подозрительных переводов, но в соответствии с этим постановлением.

Как будут блокировать и что делать белорусам?

В постановлении Нацбанка №453 говорится, что банкам необходимо будет «при наличии технической возможности» блокировать исполнение платежной инструкции (платежного указания) на срок не более двух рабочих дней (без учета дня инициирования перевода по платежу).

При этом клиенту необходимо будет выслать уведомление. Тот, в свою очередь, имеет право подтвердить правильность платёжки, после чего банки обязаны всё-таки провести операцию.

Если же у банка или организации не будет «технической возможности» предупредить клиента о приостановке платежа, то банки имеют право просто отказать в проведении перевода. То же произойдет, если клиент подтвердит, что операция была инициирована не им.

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