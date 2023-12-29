В Днепре после ракетного удара РФ горит торговый центр

В Днепре после ракетного удара РФ горит торговый центр1
- 29.12.2023, 9:37
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В городе раздалась серия взрывов.
В Днепре 29 декабря прогремели взрывы в результате российской массированной ракетной атаки. Загорелся один из торговых центров.
Об этом пишут местные Telegram-каналы и СМИ. Жители города публиковали в сети фото и видео разрушений. В одном из районов люди нашли фрагмент ракеты.
Также жители отмечали, что в некоторых домах повылетали окна. В Днепре после атаки было приостановлено движение по троллейбусным маршрутам №19, «А», «Б» и трамвайным маршрутом №11.