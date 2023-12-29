В одном из минских костелов появилась необычная елка 29.12.2023, 9:44

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Она висит в воздухе.

Перед Рождеством в минском приходе Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии в Сухарево установили «елку святого Бонифация».

В августе сухаревский приход приветствовал нового настоятеля — ксендза Вадима Мизера. На Рождество Новый пастырь принес неожиданную идею праздничной декорации, пишет Catholic.by.

«Во время учебы в Польше я заметил обычай подвешивать хвойные деревья. Эту традицию иногда связывали с легендой о святом Бонифации: будто бы он первый начал использовать елочку для евангелизации. Как треугольник, она символизирует три лика Святой Троицы», — пояснил священник.

Святой Бонифаций (первое имя — Винфрид) родился примерно в 672 или 673 году и происходил из королевства Уэссекс (юг современной Великобритании). В 719 году он получил папское благословение и принял новое имя — Бонифаций. С миссией священник направился в Германию, где ему пришлось евангелизировать язычников, которые поклонялись дереву — Дубу Донара (Дубу Тора).

Согласно легенде, Бонифаций срубил это огромное дерево. Язычники ждали мгновенного гнева своего бога, но, как оказалось, напрасно. Они были поражены тем, как легко была разрушена их святыня.

Дерево упало и уничтожило все растения вокруг. Уцелела только маленькая елочка. Тогда Бонифаций объяснил людям, что это маленькое деревце сильнее дуба. Оно вечно зеленое, как и вечный Бог, дарующий людям вечную жизнь.

Возможно, святой Бонифаций был первым, кто начал использовать елку для евангелизации, но сам обычай подвешивать дерево, вероятно, существовал отдельно. Поляки и некоторые другие народы устанавливали верхушку елки над вигилийным столом или в углу.

«Я мечтал о подвешенных елках, но всегда служил в таких святынях, где это было невозможно сделать физически: потолок высокий или не было за что зацепить дерево. Но когда я попал в минский приход, моя мечта сбылась.В этом году у нас одна елочка, но, если даст Бог, в следующем году появится больше», — пояснил священник.

На самом деле, «елкой святого Бонифация» в сухаревском приходе стало другое дерево. Для декора была выбрана пихта. Это дерево более «практично». Во-первых, оно не осыпается. Во-вторых, оно ровное, пушистое и более привлекательное для глаза.

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