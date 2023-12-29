Что подарить родителям на Новый год: полезные и символические варианты 29.12.2023, 9:55

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Несколько идей, которые точно сработают.

Поднимите руки те, кому родители на вопрос, что они хотят в подарок к Новому году, отвечали: «Ничего не хочу, у меня все есть». А теперь те, кто находил свои подарки нераспакованными через несколько лет, потому что они лежат про запас.

Бороться с этими привычками практически невозможно. Но можно попытаться подарить родителям что-нибудь такое, что сразу пойдет в дело. Главное, выбрать предмет, который обрадует маму и папу. OBOZ.UA собрал несколько идей, которые могут сработать.

Семейные воспоминания

Если ваша семья разъехалась по разным городам, а то и странам, подарок вроде фотокниги станет идеальным выбором для родителей. Сделайте специальную фотосессию или придумайте целый комикс со старыми и новыми кадрами и распечатайте на хорошей бумаге. Такое пополнение библиотеки точно придется родителям по душе. Они будут листать его почти каждый день. По крайней мере, первое время. Это также может быть ваш портрет на холсте, отреставрированные старые семейные фото, электронная фоторамка с загруженными снимками, перекидной календарь с фотографиями внуков и т.д. Главный принцип – собрать вместе теплые семейные воспоминания.

Подписка на онлайн-ТВ, журналы или стриминги

Это подарок, который точно в ящик не спрячешь. Выберите онлайн-сервис, где собрано как можно больше контента, который нравится именно вашим родителям. Это может быть стриминг с сериалами или фильмами, пакет тематических телеканалов или журналы по рукоделию и рыбалке. Развлечения на весь год обеспечены.

Термочашки или чашки с подогревом

Термочашка – хороший подарок для родителей, которые любят гулять, имеют собаку или ездят на дачу. Так любимые горячие напитки всегда будут у них под рукой в пути. К тому же, весит такое устройство немного. А вот чашка с подогревом подойдет тем, кто больше любит домашний уют. Так любимый напиток останется горячим надолго и наслаждение им можно будет растянуть во времени, а не быстро пить, пока он не остыл.

Теплые тапочки

Люди постарше стараются держать ноги в тепле. Поэтому домашние тапочки – всегда актуальный подарок. Выберите более дорогую пару из качественных материалов, которые действительно будут греть и не развалятся за несколько недель, как то, что родители нередко покупают себе по дешевке на ближайшем базаре.

Набор продуктов

Старайтесь выбирать что-то портящееся. Потому что рискуете через год найти на полке в кухне ту красивую упаковку чаев, которую приобрели сейчас. Можно выбрать набор для приготовления стейков с инструкцией, несколько видов вкусных растительных масел, морепродукты и т.д. Хочешь-не-хочешь, а придется пустить такой подарок в дело.

Домашняя техника

Кофеварка, робот-пылесос, многофункциональный блендер, набор электроинструментов – все это станет классным подарком, если родители пользуются разными гаджетами в хозяйстве. Главный принцип здесь – выбирать по уровню технической подкованности получателей. Если они и с телефоном едва справляются, ищите варианты, где из функций – только непосредственно необходимая в хозяйстве, а из кнопок – одно лишь включение.

Красивая сумка

Такой подарок может выглядеть непривлекательно и даже смешно для молодого человека, но для людей постарше, особенно тех, кто любит закупки на базаре, рискует стать незаменимым. Эффектная сумка на колесиках с удобными отделениями для разных вещей существенно облегчит ежедневный быт. И может стать хорошим аксессуаром.

Массажер

Если родители жалуются на боли в спине и шее, хорошим выбором может стать массажер. Только сразу покажите, как им пользоваться, чтобы они почувствовали его преимущества прямо на празднике. И опять же выбирайте такой, который подойдет под их навыки пользования бытовой электроникой.

Плед с рукавами

Идеальный выбор для родителей, экономящих на отоплении. Он согреет и при этом не помешает выполнению каких-то простых домашних дел, как конструирование чего-либо, вязание или просто поедание вкусностей перед телевизором.

Электронная книга

Тем родителям, которые любят читать, такой подарок точно придется по вкусу. В него можно закачать множество книг и при этом его легко взять с собой в путь, например, на ту же дачу. В отличие от планшетов электронные книги меньше напрягают глаза, а еще в них можно менять размер шрифта, что тоже немалое преимущество.

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