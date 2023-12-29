В Токмаке местные жители травят российских солдат алкоголем с ядом 2 29.12.2023, 10:01

5,444

У нацистов из ДШРГ «Русич» началась паника.

В начале полномасштабного вторжения армии РФ в Украину оккупанты ожидали, что украинцы будут принимать их с хлебом и солью. Однако захватчики еле успели унести ноги с северных областей страны, а на оккупированных территориях местные жители угощали их едой с крысиным ядом и прочими химическими «приправами», помогая ВСУ, пишет dialog.ua.

В конце 2023 года любви к так называемым «освободителям» больше не стало. Нацисты из ДШРГ «Русич» предупреждают своих, что в Токмаке россиянам продают алкоголь с ядом.

«Не пейте на «СВО» (после или в отпуске хоть в усмерть)», - пишут оккупанты.

Примечательно, что местные жители не травят массово крупы или прочую провизию – сразу понятны приоритеты оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».