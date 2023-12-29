СМИ: Лукашенко начал отжимать компанию, связанную с Бакиевым и советником Кадырова 29.12.2023, 10:10

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Распоряжение не было опубликовано для широкой аудитории.

Минсельхозпрод Беларуси получил право принимать решение по увеличению уставного фонда «Белорусской национальной биотехнологической корпорации» (БНБК). Ведомству позволили делать это через эмиссию акций дополнительного выпуска.

Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Решением правительства Минсельхозпрод получил права выпуска акций БНБК, вносить соответствующие изменения в устав корпорации. Министерство также может принимать другие решения для исполнения распоряжения Александра Лукашенко, которое не было опубликовано для широкой аудитории.

Сейчас государству принадлежит 25% акций БНБК, основными владельцами являются семья экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, включая его сыновей Марата и Максима. Управляет предприятием экс-премьер Кыргызстана Данияр Усенов, который в Беларуси получил документы на имя «Даниила Урицкого».

В случае выпуска дополнительных государственных акций, за счет которых будет увеличиваться уставной фонд предприятия, вырастет и доля государства в БНБК. По сути этот процесс можно назвать медленным отжатием частного бизнеса в пользу государства, пишет zerkalo.io.

В подтверждение этому можно вспомнить, что недавно правительство (или лично Лукашенко) назначило своего представителя в руководстве БНБК. «Представитель государства будет отвечать за стратегию, а непосредственный руководитель корпорации — за тактику», — рассказывал глава Минсельхозпрода Леонид Заяц. Случилось это после того, как Лукашенко на специальном совещании выразил недовольство тем, как предприятие работает, а именно что там есть проблемы с загрузкой мощностей и сбытом продукции.

При этом примерно за месяц до этого совещания на госТВ хвастались успехами БНБК.

Детище семьи Бакиевых и беглого экс-премьера Кыргызстана Усенова

Как указано выше, управляет корпорацией бывший глава правительства Кыргызстана Данияр Усенов под вымышленным именем. На родине Усенова заочно приговорили к пожизненному заключению в связи с событиями 2010 года и гибелью десятков демонстрантов.

Среди акционеров БНБК также могут быть Курманбек Бакиев и его сыновья — Марат и Максим, которые находятся в международном розыске и живут в нашей стране по приглашению Александра Лукашенко с 2010 года. Бакиева-старшего на родине признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и заочно приговорили к 24 годам колонии, а также к 25 годам лишения свободы — за организацию покушения на жизнь британского бизнесмена Шона Дэйли. Максима Бакиева заочно приговорили к 30 годам лишения свободы. Минск отказывал Бишкеку в запросах об экстрадиции Курманбека Бакиева.

Несмотря на то, что белорусскому государству в корпорации пока еще принадлежит всего 25% акций (то есть по сути это частная фирма), Александр Лукашенко лично продвигал ее интересы, распоряжался о предоставлении льгот и выгодных условий развития.

В 2023 году в Совет БНБК вошел бизнесмен Лев Деньгов, советник главы Чечни Рамзана Кадырова и госсекретаря «союзного государства» Дмитрия Мезенцева.

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