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Новые взрывы во Львове: ракеты попали в жилой дом и лицей

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  • 29.12.2023, 10:18
  • 3,832
Новые взрывы во Львове: ракеты попали в жилой дом и лицей

Начался пожар, есть погибший и раненые.

Во время массированной воздушной атаки утром 29 декабря Россия нанесла ракетный удар по Львову. Произошло попадание в жилой дом, где пострадали люди.

Кроме этого, из-за обломка ракеты возник пожар в лицее. Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

Около 08:22 он указал о громких взрывах во Львове. Также призвал горожан ничего не снимать на камеру и находиться в максимально безопасном месте, ведь опасность продолжается.

Впоследствии он сообщил о попадании в жилой дом в облцентре – к сожалению, есть погибший и раненые.

Кроме этого, в одном из львовских лицеев вспыхнул пожар. Вероятно, возгорание возникло из-за падения обломков вражеской ракеты.

«На место следуют все профильные службы. Оставайтесь в укрытиях!», – отметил Козицкий.

Около 08:52 во Львове прогремели повторные взрывы, сообщил мэр Андрей Садовый.

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