Зарегистрирована белорусская вакцина от COVID-19 15 29.12.2023, 10:21

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Минздрав объявил о завершении «клинических испытаний».

В Беларуси завершены клинические испытания отечественной вакцины против COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. Она уже получила регистрацию в Беларуси.

«Сегодня реализован значимый для Республики Беларусь проект, итогом которого стало создание отечественной инактивированной цельновирионной вакцины для медицинской профилактики COVID-19», — говорится в сообщении.

Она уже зарегистрирована в Беларуси Центром экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава.

В ведомстве также напомнили, что в Беларуси с 1924 по 1950 годы были созданы первые вакцины: брюшнотифозная, дизентерийная, противотуберкулезная БЦЖ, дифтерийный и столбнячный анатоксины, антирабическая вакцина, однако «со временем компетенции и возможности производства были утрачены».

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