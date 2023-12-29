ВСУ уничтожили танковую колонну врага на Купянском направлении 2 29.12.2023, 10:37

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Оккупантов разбили во второй раз.

На Купянском направлении колонна российских захватчиков не доехала на штурм. Ее «разнесли» бойцы Вооруженных сил Украины.

Соответствующее видео опубликовали в Facebook.

На обнародованных кадрах видно, как вражеская колонна из по меньшей мере пяти российских танков движется в направлении позиций Сил обороны. Она проезжает мимо уже ранее разбитой на этом участке дороги российской техники.

Движение вражеской бронетехники отслеживает с воздуха украинский дрон и корректирует удары по ним артиллеристов ВСУ.

Отмечается, что с российской штурмовой колонной справились бойцы бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского вместе с собратьями из 14-й отдельной механизированной бригады.

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