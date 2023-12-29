ВСУ уничтожили танковую колонну врага на Купянском направлении

ВСУ уничтожили танковую колонну врага на Купянском направлении2
- 29.12.2023, 10:37
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Оккупантов разбили во второй раз.
На Купянском направлении колонна российских захватчиков не доехала на штурм. Ее «разнесли» бойцы Вооруженных сил Украины.
Соответствующее видео опубликовали в Facebook.
На обнародованных кадрах видно, как вражеская колонна из по меньшей мере пяти российских танков движется в направлении позиций Сил обороны. Она проезжает мимо уже ранее разбитой на этом участке дороги российской техники.
Движение вражеской бронетехники отслеживает с воздуха украинский дрон и корректирует удары по ним артиллеристов ВСУ.
Отмечается, что с российской штурмовой колонной справились бойцы бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского вместе с собратьями из 14-й отдельной механизированной бригады.