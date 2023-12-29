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ВСУ уничтожили танковую колонну врага на Купянском направлении

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  • 29.12.2023, 10:37
  • 4,668
ВСУ уничтожили танковую колонну врага на Купянском направлении

Оккупантов разбили во второй раз.

На Купянском направлении колонна российских захватчиков не доехала на штурм. Ее «разнесли» бойцы Вооруженных сил Украины.

Соответствующее видео опубликовали в Facebook.

На обнародованных кадрах видно, как вражеская колонна из по меньшей мере пяти российских танков движется в направлении позиций Сил обороны. Она проезжает мимо уже ранее разбитой на этом участке дороги российской техники.

Движение вражеской бронетехники отслеживает с воздуха украинский дрон и корректирует удары по ним артиллеристов ВСУ.

Отмечается, что с российской штурмовой колонной справились бойцы бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского вместе с собратьями из 14-й отдельной механизированной бригады.

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