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Работник СТО после ремонта чужого авто решил устроить тест-драйв

  • 29.12.2023, 10:42
  • 2,166
Работник СТО после ремонта чужого авто решил устроить тест-драйв

Что было дальше?

Работник одной из столичных СТО получил для ремонта Volkswagen Polo. Когда работы были закончены, он решил проехаться на автомобиле. К несчастью для водителя, по пути его остановили сотрудники ГАИ.

«Мужчина выпил спиртное, взял авто и поехал кататься по ночной столице, — рассказали минские инспекторы. — За вождение в нетрезвом виде на него составили административный протокол, а легковушку поместили на штрафстоянку, о чем сообщили владелице ТС».

Кроме того, в отношении 32-летнего работника СТО возбуждено уголовное дело за угон.

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