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В Киеве после ударов РФ повреждена станция метро «Лукьяновская» и бушует масштабный пожар

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  • 29.12.2023, 10:49
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В Киеве после ударов РФ повреждена станция метро «Лукьяновская» и бушует масштабный пожар

Под завалами находятся люди.

В Киеве во время тревоги утром 29 декабря раздались звуки взрывов. В столице работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Он призвал киевлян сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

«Взрывы в Киеве. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях», – сообщил глава города в 07:34 утра.

В 07:54 мэр сообщил повторно о взрывах в столице и интенсивной работе ПВО.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в 08:04 сообщил, что в Святошинском районе столицы зафиксировано падение обломков. Предварительно есть возгорание жилого многоэтажного дома. Сейчас выясняется информация о возможных разрушениях.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что обломки ракет повредили складское помещение в Шевченковском районе столицы. Стало известно, что там под завалами находятся люди.

«Ориентировочно три человека под завалами поврежденного обломками ракеты складского помещения в Шевченковском районе. Трех человек получили», – написал Кличко.

Впоследствии начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в Подольском районе горит склад на площади ориентировочно 3000 квадратных метров. По его словам, там много раненых, общее количество уточняется.

Он также рассказал, что сейчас производится поиск пострадавших на месте попадания в украинской столице.

После в Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате удара в Подольском районе есть ранения. Пока информация по ним уточняются. На место возгорания следуют экстренные службы.

В 8:34 стало известно, что в столице в результате атаки врага пострадали 5 человек.

«В настоящее время 5 пострадавших в столице. В Подольском районе двум мужчинам медики оказали помощь на месте. Одного пострадавшего госпитализировали в Святошинском районе и двоих – в Шевченковском», – сообщил Кличко.

Также мэр столицы сообщил, что в результате взрыва было повреждено здание станции метро «Лукьяновская». Станция функционирует как укрытие. Поезда двигаются станцией без остановки.

В КМВА также сообщили, что в Шевченковском районе предварительно повреждения жилого дома. Также есть возгорание на территории гаражей.

«В Святошинском зафиксировано возгорание жилого многоэтажного дома. На другой локации есть возгорание припаркованных автомобилей. Предварительно один пострадавший.

В Подольском районе есть возгорание на территории складских помещений. Предварительно много пострадавших. Информация обновляется и уточняется.

В Дарницком районе есть повреждение жилого дома. Предварительно, без пострадавших и возгорания», – сообщил глава КМВА Сергей Попко в 08:39.

В 08:46 Кличко сообщил, что количество госпитализированных возросло до 7 человек. Из них 5 человек – в Шевченковском районе. На месте вызова работают экстренные службы.

Мэр города также в 08:59 сообщил, что в настоящее время под завалами складского помещения в Шевченковском районе находятся ориентировочно три человека. Еще троих человек удалось достать. Поисково-спасательная операция продолжается.

Отметим, что Россия после ночной атаки «Шахедами» 29 декабря вторично атаковала Украину. Так, утром оккупанты осуществили в сторону нашего государства также пуск ракет. Поэтому почти во всех областях страны под утро пятницы дважды объявляли воздушную тревогу, после стало известно о прилетах с пострадавшими.

Согласно данным мониторинговых каналов, противник поднял в воздух около двадцати бомбардировщиков. Находящихся в «красных» зонах людей призывали пройти к укрытиям.

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