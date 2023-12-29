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Какие подарки белорусы чаще всего покупают на Новый год

  • 29.12.2023, 10:56
Какие подарки белорусы чаще всего покупают на Новый год

Составлен рейтинг.

В качестве подарков к Новому году белорусы активно покупают календари, настольные игры, книги и сладости. Belretail.by опубликовал рейтинг самых популярных покупок у белорусов в преддверии Нового года, составленный торговой сетью OZ.

Лидером рейтинга оказались настольные календари на 2024 год. В столице и областных центрах особой популярностью пользуется календарь-мотиватор «Радости внутри» с вдохновляющими фразами на каждый день. А в Бресте чаще покупают календарь «Простыя крокi», с помощью которого можно практиковать белорусский язык. Неравнодушны к нему также минчане и гродненцы.

На втором месте — настольные игры. Витебск и Могилев выражают единодушие в любви к The memas. В Гродно предпочитают «Мову. Цудоўную», в Бресте — «Имаджинариум», в Гомеле — психологическую игру-квест «Искренность». Минчане же рады старой доброй «Мемо».

Третье место в рейтинге занимают картины по номерам. Исключение — Витебск и Могилев, где чаще покупают алмазные мозаики.

В топ новогодних подарков вошли и сладости. В рейтинге OZ они на четвертой позиции. В этом году в Минске и Бресте закупаются адвент-календарями, а в Витебске и Могилеве — наборами шоколада «Пожелания дракона». В Гродно наибольшим спросом пользуются шоколадные фигурки дракона в подарочной коробке. А в Гомеле чаще выбирают набор печенья с новогодними предсказаниями.

Многие белорусы также покупают и новогодние книги в качестве подарка. Минчане в преддверии праздника выбирают «Рождественские истории» Чарлза Диккенса, гродненцы и гомельчане — «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса, брестчане — «Куриный бульон для души. Дух Рождества» Эми Ньюмарк. В Витебске предпочитают «Рождественские каникулы» Уильяма Сомерсета Моэма, а в Могилеве — Антона Чехова и его «В рождественскую ночь».

На шестом месте рейтинга предновогодних покупок расположилась косметика. Прежде всего востребованы подарочные наборы, бомбочки, соль и пена для ванны.

Топ-7 замыкает мелкая бытовая техника и гаджеты. В Минске, например, перед Новым годом большой спрос на увлажнители воздуха. В Гродно чаще покупают сушилки для обуви. Брестчане выбирают в подарок беспроводные наушники, витебляне — маникюрные наборы, а гомельчане — капучинаторы.

Перед Новым годом в сети OZ фиксируют рост популярности товаров из вселенной Гарри Поттера: сувенирные волшебные палочки, книжные боксы и свечи. Если верить описанию, можно даже узнать свой факультет в Хогвартсе.

Перед Новым годом заказывают и необычные товары. Например, подушки в виде батона или дакимакуры с изображением канадского актера Райана Гослинга почти в полный рост, стеклянные вазы в форме дамской сумки и другие забавные вещи.

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