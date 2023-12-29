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Лолита взялась за швабру после отмены концертов в России

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  • 29.12.2023, 11:01
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Лолита взялась за швабру после отмены концертов в России

И рассказала, что будет делать из-за скандала в клубе «Мутабор».

Российская эстрадная певица Лолита Милявская, родившаяся в Мукачево, (Закарпатье), уже и не надеется вернуть себе популярность и благосклонность Кремля, потерянную из-за скандальной вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Как и все участники скандала, артистка поплатилась за свои действия отменами концентов в канун Нового года. В своих соцсетях Лолита призналась, что теперь будет привыкать к роли домохозяйки и пенсионерки.

«Все от Бога. Я так давно не убирала квартиру, что она написала в Небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка и привыкаю быть домохозяйкой... А еще вскоре весна, кусты нужно подрезать», – написала Лолита.

Она записала поклонникам видео, в котором со шваброй в руках рассказала, что получает звонки от волнующихся за ее будущее неравнодушных. Сама исполнительница в это время вспомнила, что уже два месяца не мыла полы дома.

На фоне скандала артистка решила не спорить с Кремлем и взбешенными россиянами, а просто примириться с судьбой забытой всеми певицы.

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