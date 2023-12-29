«Отец оставил завещание на меня, а все достанется мачехе?» 29.12.2023, 11:04

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Пояснила нотариус.

- У меня умер отец, перед смертью он составил завещание на все имущество в мою пользу, а нотариус меня предупредила, что я получу только 3/8 доли квартиры отца, все остальное достанется моей мачехе. Почему так, завещание ведь на меня, оно, получается, бесполезное? Тем более, они уже жили отдельно пару лет до его смерти, фактически, в разводе были. Мне теперь в суд обращаться, что ли?» - поделилась с «Вечерним Бобруйском» читательница Ольга.

Ситуацию пояснила Юлия Шелковина, зав. нотариальной конторой Первомайского района Бобруйска:

– Давайте разберемся по порядку. Исходя из вашего вопроса могу сделать вывод:

1. Квартира была приобретена отцом в период брака, и у них отсутствовал Брачный или иной договор, изменяющий режим приобретенного в период брака имущества (квартиры). Следовательно, 1/2 доля в праве собственности на квартиру принадлежала вашей мачехе изначально (отец был только титульным собственником квартиры). Имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью. Принимая во внимание вышеизложенное, в состав наследственного имущества поступает только 1/2 часть квартиры.

2. Наследников по закону первой очереди у вашего отца двое – дочь и супруга. При этом супруга является пенсионером по возрасту или инвалидом, следовательно, имеет право на обязательную долю в наследстве. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (ст. 1064 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

3. О «бесполезности» завещания: в случае его отсутствия ваша доля в квартире составила бы 1/4 долю, вы же получаете 3/8.

4. Обращаться в суд – это ваше право. По решению суда супруг (супруга) может быть устранен от наследования по закону (за исключением наследования на основании статьи 1064 ГК РБ), если будет доказано, что брак с наследодателем фактически прекратился до открытия наследства, и супруги в течение не менее пяти лет до открытия наследства проживали раздельно и не вели общее хозяйство.

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