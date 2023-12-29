Житель Гродно забыл в магазине барсетку с тысячами долларов 29.12.2023, 11:22

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иллюстративное фото

Фото: pikabu.ru

Что было потом?

В Гродно местный житель оставил барсетку с валютой в одном из магазинов. Ее подобрал другой гродненец, рассказали в УВД Гродненского облисполкома. Мужчину нашли по записям камер наблюдения.

Происшествие произошло примерно за две недели до Нового года в продуктовом магазине на улице Суворова в Гродно. Там 40-летний местный житель делал себе кофе в автомате. Барсетку с 1000 евро и 8000 долларов оставил на стойке. Забрал ее 39-летний посетитель магазина.

Фото: УВД Гродненского облисполкома

Пропажу гродненец обнаружил уже дома. Но он не помнил, где именно оставил барсетку, и обратился в милицию. Милиционеры проехали по всем точкам, где был мужчина, и просмотрели записи камер видеонаблюдения и обнаружили место, куда тот зашел с барсеткой, а вышел уже без.

«Также по записи стало понятно, кто мог забрать деньги. Фото недобропорядочного покупателя показали сотрудникам магазина, и когда тот через несколько дней пришел вновь за покупками, сразу сообщили в милицию», — рассказали в УВД.

Мужчину задержали. Как рассказали в милиции, «почти вся сумма изъята». Ранее он судим не был, сейчас его действиям дается правовая оценка.

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