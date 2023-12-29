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«Весь пляж был в шоке от нашей елочки»

  • 29.12.2023, 11:23
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«Весь пляж был в шоке от нашей елочки»

Как белорусы в разных странах украшают свои дома к Новому году.

Citydog посмотрел, как белорусы в разных странах украшают свои дома (и не только) к новогодним и рождественским праздникам. Собрали елки в разных точках на карте мира (и в Беларуси в том числе) – красота!

Тома (22), Брестская область: «На последний шар загадываем желание»

Тома живет в деревне в Брестской области. Говорит, что елку дома ставят каждый год 24 декабря, так как это староверский Йоль (праздник середины зимы. – Ред.).

– Елка всегда живая. Игрушки самые разные – есть и новые, которые докупаем по настроению, и очень старые металлические, передаваемые по наследству. Во время украшения елки есть одна маленькая традиция: на последний шар загадываем общее желание.

Виктория (27), Минск: «Украшения стараемся подбирать под модные тенденции»

Виктория каждый год украшает елку трижды: у себя, у родителей и у бабушки с дедушкой. Говорит, что последние шесть лет отмечает Новый год не дома, но елка все равно остается обязательным атрибутом, потому что создает уют и праздничную атмосферу.

– Украшения для елки стараемся подбирать под тенденции. В какой-то год были только советские стеклянные игрушки и забавные гирлянды со снежинками или свечами. Потом появились цветные огоньки, после стали модными однотонные синие. Или, например, когда-то использовали дождик и мишуру, а сейчас перешли на гирлянду «роса». Советские игрушки постепенно сменились пластиковыми, потому что из года в год штук десять точно не выживали и разбивались. Цвет игрушек тоже менялся: то синий и серебро, то красный и золото.

Моя елка уже два года в одном образе. Сейчас тенденции по украшению изменились, но буду заниматься этим уже в следующем году, потому что подготовить образ елки – времязатратный процесс.

Мне важно, чтобы игрушки мне нравились, не повторялись с прошлыми и хорошо комбинировались друг с другом. Обычно много одинаковых не покупаю – максимум 2–4. Больше всего люблю те, что по одной, они всегда особенные. Тогда и елочку интересно рассматривать, и целые композиции вырисовываются.

Анастасия (31), Австралия: «Весь пляж был в шоке»

Анастасия с мужем и маленькой дочкой 7 месяцев назад переехала в Австралию. Говорит, что в приоритете пока другие расходы, поэтому елку купили небольшую – для ребенка.

– Рождество и Новый год в Австралии выпадают на местное лето, поэтому пляж и океан – неотъемлемые атрибуты праздников. Рождество здесь, кстати, отмечают с бóльшим размахом, чем Новый год. Даже елку некоторые местные убирают 27-28 декабря. На главной площади все декорации снимают уже 2 января.

Свою елку и основные игрушки мы купили в IKEA – такие же, какие у нас были до переезда, поэтому получилось очень уютно и привычно. Из знаковых игрушек: кит – в честь первого путешествия по Австралии и плавания с китами, кенгуру в рождественском костюме – как символ нашего переезда, игрушки дочери – шарик, который она сделала сама, и радуга как надежда на то, что все получится.

Елочка у нас небольшая, поэтому решили брать антуражем (смеется). Весь пляж был в шоке!

Карина (20), Польша: «Всегда хотела красивую минималистичную елочку, как в Pinterest»

Карина живет и учится в Польше второй год. Прошлый Новый год девушка ездила отмечать домой, а этот впервые проведет вдали от семьи.

– В Минске мы всегда ставили живую ёлку. Украшения выглядели очень смешно: много разноцветных шариков, дождиков, цветная гирлянда – мне не нравилось, как получалось, – делится Карина. – У меня всегда была маленькая мечта о красивой минималистичной елочке, как в Pinterest, и в этом году я наконец-то смогла ее реализовать.

Искусственную елку выбрали по двум причинам: с нее не сыпятся иголки, и ее легче красиво украсить, потому что ветки расположены равномерно. Игрушки и гирлянду заказывала с «Алика» – там большой выбор и хорошие цены.

Мне очень нравится, как получилось. Хотя я осознала одну вещь: наша елочка в Минске, может, и была иногда смешной, но она была родной, мы всей семьей ее украшали – и никакая елка из «Пинтереста» ее не заменит.

Людмила (45), Ирландия: «Все новогодние игрушки забыли на чердаке старого дома»

Людмила живет в Ирландии с 2001 года. Елку дома ставит каждый год, потому что есть дети. Игрушки тоже постоянно докупает – хотя бы парочку каких-то особенных. Есть и те, что женщина привезла из Беларуси.

– Мы почти 15 лет жили в одном доме, а потом переехали, забыв на чердаке все наши новогодние игрушки. А когда поняли, было уже поздно: новые хозяева успели их выбросить. Жалко до сих пор! – делится Людмила. – Там было много разных игрушек: которые дети делали сами, когда были маленькими, которые дарили близкие люди – много сентиментальных моментов.

Что касается елки, то много лет мы ставили искусственную – у нас была красивая высотой больше двух метров. Но в какой-то момент наш папа решил, что она уже облезлая (хотя объективно – нет), и выбросил. С тех пор каждый год покупаем живую.

Наталья (37), Нью-Йорк: «Когда все плохо, ставлю елку назло всему – и радуюсь жизни»

– Елку я упрямо наряжаю каждый год. Однажды полетела на праздники в Беларусь, приехала только 31 декабря – и все равно купила елку и украсила у мамы.

А еще несколько раз в ноябре происходила всякая ерунда в жизни и праздничного настроения совсем не было, но я все равно ставила елку практически с ощущением протеста – что назло всему буду радоваться жизни.

В этом году период праздников совпал с расставанием и переездом, поэтому на новой квартире я первым делом поставила елку и позвала друзей ее наряжать – еще до того, как распаковала все вещи. Теперь вот стоит и радует меня.

В Штатах, по местной традиции, ставлю живую елку в конце ноября – начале декабря, а 7-8 января все убираю и начинаю жить новый год.

Сейчас на моей елке можно проследить прогрессию игрушек: голубые я купила в первый год после переезда, серебряные – во второй. В третий год подруга подарила набор винтажных.

Так моя елка перестала быть двухцветной, и с той поры пошел креатив. Например, в какой-то год я пошла учиться вождению мотоцикла – и купила себе игрушку-мотоцикл, потом пошла заниматься музыкой – купила себе игрушку в форме банджо. В определенный момент я разрушила свои стереотипы о Новом годе как исключительно зимнем явлении и повесила на елку игрушку в виде краба и несколько ракушек.

Есть и самодельные, с вышивкой, как подарок от подруги – они самые дорогие для меня.

Татьяна (42), Варшава: «Желание создать стильную и атмосферную елку стало моим вдохновением»

– В моем детстве каждый Новый год был насыщен атмосферой веселья и ожидания – под тенью высокой, всегда живой и очень пахучей, но, мне кажется, несколько стандартной рождественской елки. По мере взросления я начала чувствовать, что традиционные ели становятся менее привлекательными. Желание создать стильную и атмосферную елку стало моим вдохновением.

Вместо обычных украшений я много экспериментировала, создавая уникальные детали. Помню, как сушила фрукты, шила и мастерила украшения, подчеркивающие индивидуальность, – так я хотела найти свой стиль. Буквально каждая ветвь елки превращалась в креативное полотно, отражающее мой взгляд на праздник.

В результате моя атмосферная елка не только стала ярким акцентом в доме, но и создала долгожданное рождественское настроение, наполненное моей индивидуальностью.

Татьяна (31), Дубай: «Елка в “снегу” – и этого достаточно»

Татьяна живет в Дубае, поэтому за новогодним декором по магазинам ходила в шлепанцах. При этом девушка отмечает, что при такой погоде праздничного настроения даже больше, «чем когда отмерзает все на свете». Елка в «снегу» – и этого достаточно.

– Недавно была в Москве (Татьяна работает стюардессой. – Ред.). Там так холодно и метель, что я даже не пошла на новогоднюю ярмарку на Красную площадь.

Дома елку ставлю каждый год. Игрушки привожу из разных стран: получается, что процентов 30–40 постоянно меняется. Есть несколько тематических – например, самолет и земной шар подарила сестра.

В этом году добавила зверушек под елку – получилось атмосферно.

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