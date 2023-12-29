«Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели» 1 29.12.2023, 11:25

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В ВСУ раскрыли подробности массированной ракетной атаки РФ.

Российские оккупанты атаковали Украину всеми возможными типами ракет, кроме «Калибров», рано утром 29 декабря. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, враг запустил аэробаллистические ракеты «Кинжал», ракеты типа С-300, дроны-камикадзе Shahed-136 и противокорабельные гиперзвуковые ракеты типа Х-22 или Х-32.

Также 18 стратегических бомбардировщиков запустили ракеты типа Х-101/Х-555.

«Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели», — заявил Игнат.

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