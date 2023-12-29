Новые правила упаковки продуктов вводят с 1 января в Беларуси
- 29.12.2023, 11:32
Специалисты рассказали, что изменится.
С 1 января 2024 года Госстандарт вводит новые правила упаковки товаров. Они нацелены на то чтобы не вводить в заблуждение потребителя. Нормы будут распространяться на товары, которые расфасованы с 1 января 2024 года. К продукции, расфасованной до этой даты, требования не применяются. Новые правила обязательны для всех производителей Беларуси.
Что же изменится?
- Если продукт — жидкий, нужно будет указать его объем, а не вес.
- Для удобрений, тепличных грунтов указывается или объем, или масса.
- Для пастообразного, вязкого или вязкопластичного продукта указывается или объем, или масса, или масса и объем вместе.
- Для твердых, сыпучих продуктов, а также продуктов в газообразном состоянии указывается масса;
- если штучных продуктов в упаковке больше двух, указывается количество штук.
Для продуктов в аэрозольных баллонах, указывается или объем продукта, или масса или масса и объем. Но при условии, что при вытеснении вместе с продуктом газ-вытеснитель в аэрозольных баллонах входит в состав продукта.
Например, для свежемороженой фасованной рыбы вместе с номинальным количеством продукта в маркировке нужно будет указывать номинальную массу продукта без льда.
Также поставщики и производители на упаковке должны сообщать о номинальном количестве продукта и номинальной массе основного продукта в упаковке без жидкости на поверхности упаковки, разъясняет Госстандарт.