Новые правила упаковки продуктов вводят с 1 января в Беларуси 29.12.2023, 11:32

Специалисты рассказали, что изменится.

С 1 января 2024 года Госстандарт вводит новые правила упаковки товаров. Они нацелены на то чтобы не вводить в заблуждение потребителя. Нормы будут распространяться на товары, которые расфасованы с 1 января 2024 года. К продукции, расфасованной до этой даты, требования не применяются. Новые правила обязательны для всех производителей Беларуси.

Что же изменится?

- Если продукт — жидкий, нужно будет указать его объем, а не вес.

- Для удобрений, тепличных грунтов указывается или объем, или масса.

- Для пастообразного, вязкого или вязкопластичного продукта указывается или объем, или масса, или масса и объем вместе.

- Для твердых, сыпучих продуктов, а также продуктов в газообразном состоянии указывается масса;

- если штучных продуктов в упаковке больше двух, указывается количество штук.

Для продуктов в аэрозольных баллонах, указывается или объем продукта, или масса или масса и объем. Но при условии, что при вытеснении вместе с продуктом газ-вытеснитель в аэрозольных баллонах входит в состав продукта.

Например, для свежемороженой фасованной рыбы вместе с номинальным количеством продукта в маркировке нужно будет указывать номинальную массу продукта без льда.

Также поставщики и производители на упаковке должны сообщать о номинальном количестве продукта и номинальной массе основного продукта в упаковке без жидкости на поверхности упаковки, разъясняет Госстандарт.

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