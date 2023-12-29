ВСУ нанесли удар по «Новочеркасску» необычными ракетами Storm Shadow 29.12.2023, 11:37

Противник был уверен, что в Феодосии его корабли будут неуязвимы.

Не исключено, что российский десантный корабль «Новочеркасск» был поражен новыми ракетами Storm Shadow.

Такое мнение озвучил немецкий генерал Эрхард Бюлер, который детально изучил ситуацию с поражением «Новочеркасска» в порту Феодосии.

Генерал не исключает, что Украине могли передать ракеты, дальность полета которых составляет около 560 км, сообщает издание BILD.

Изначально было принято считать, что Запад передал Украине экспортный вариант ракет Storm Shadow, дальность полета которых составляет 250 км.

Бюлер подчеркнул, что такого расстояния было бы недостаточно, чтобы самолет ВС ВСУ нанес удар по кораблю с того воздушного пространства, которое контролирует Киев.

Скорее всего, Украине передали оригинальные ракеты, которые стоят на вооружении стран НАТО.

Генерал заявил, что ракета должна была пролететь больше, чем 250 км, чтобы поразить «Новочеркасск», а значит, у Киева Storm Shadow иной дальности.

Отныне Черноморский флот РФ не может себя чувствовать спокойно в районе всего Крымского полуострова.

Изначально противник был уверен, что в Феодосии его корабли будут неуязвимы для ракет.

Бюлер также подтвердил и тот факт, что на корабле были какие-то снаряды или боеприпасы.

Об этом свидетельствуют ролики с повторной детонацией уже после нанесения самого ракетного удара.

Напомним, рано утром 26 декабря ВС ВСУ нанесли прицельный удар по «Новочеркасску». Российский корабль разнесло на куски, которые валялись в районе порта. В тот же день все боевые корабли, которые оставались в порту, были передислоцированы в Новороссийск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».