Без спичек в глазах: три совета, как не заснуть в Новогоднюю ночь 29.12.2023, 11:39

Вы не захотите спать и насладитесь праздником сполна.

Совсем скоро белорусы будут отмечать Новый год, однако некоторым людям довольно тяжело высидеть не то, что ночь, а хотя бы до полуночи, ведь организм работает по биологическим часам и ему хочется спать.

«Главред» рассказал, как не хотеть спать в новогоднюю ночь и что сделать, чтобы энергии было больше.

Как не заснуть в Новогоднюю ночь - правильная подготовка

Для того, чтобы в новогоднюю ночь у вас хватило сил на наслаждение праздником и общением, стоит попробовать поспать заранее. Например, уйти в дневной сон на пару часов. Также очень важно подготовить себе комфортную одежду, чтобы вы могли быть свободны в своих движениях.

Как сделать так чтобы не хотелось спать

Во время праздника важно следить за своим самочувствием. Старайтесь не переедать и наблюдать за тем, не ощущаете ли вы тяжесть от еды. Для того, чтобы обработать большое количество пищи, организму может понадобиться энергия, тогда человеку захочется спать. Также важно не употреблять большое количество алкоголя. Он забирает у организма силы, после чего хочется спать. И, конечно, активность. Активное времяпровождения не позволит вам захотеть спать и вы будете полностью поглащены атмосферой праздника. И, помимо прочего, важно следить за тем, чтобы в помещении не было душно.

Что можно съесть или выпить чтобы не хотелось спать

Существуют некоторые напитки, которые могут помочь человеку некоторое время оставаться в тонусе и не хотеть спать. Это, например, зеленый чай. Также, конечно, поможет кофе или крепкий черный чай с лимоном.

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