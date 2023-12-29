История с кондиционером, который довел белоруса до истощения, получила неожиданное продолжение 9 29.12.2023, 11:50

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Появились данные новой экспертизы.

Не так давно СМИ писали про Дмитрия, который снимает квартиру в многоэтажке на ул. Железнодорожной и уже больше года пытается уговорить соседей перенести кондиционер подальше от своих окон. За это время минчанин успел обойти разные организации, дойти до высшей инстанции и обратиться в прокуратуру, чтобы обжаловать решение суда, отмечает «Онлайнер».

В рамках повторного рассмотрения дела в гости к Дмитрию опять наведались эксперты, чтобы дать правовую оценку звукам, которые издает кондиционер на соседской лоджии. Ее результаты стали известны 28 декабря.

Экспертиза установила, что уровень шума от работы внешнего блока кондиционера в соседней квартире не соответствует требованиям технических нормативных правовых актов, действующих в Беларуси.

Тем временем журналисты получили комментарий от главы администрации Московского района Татьяны Колядко:

«Администрация Московского района г. Минска (далее администрация), рассмотрев ваше электронное обращение, относительно установки кондиционера, расположенного в границах лоджии квартиры №159 по ул. Железнодорожной, 44 в г. Минске, в пределах компетенции сообщает следующее.

При согласовании концепции управлением по архитектуре и строительству был рассмотрен предложенный Товариществом собственников «Дом по ул. Разинская» (далее — ТС) вариант размещения наружных блоков кондиционеров на фасаде жилого дома №44 по ул. Железнодорожной. В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 05.07.2004 N°300-3 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» местные исполнительные и распорядительные органы в пределах своей компетенции решают вопросы размещения объектов на соответствующей территории.

В соответствии с Положением об условиях и порядке установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций (далее — Положение), утвержденным постановлением совета министров Республики Беларусь от 16.05.2013 №384, территориальное подразделение архитектуры градостроительства согласовывает установку инженерного оборудования. Необходимость осуществления территориальным подразделением архитектуры и градостроительства согласования размещения кондиционера с гражданами, проживающими в смежных квартирах, а также контроля за эксплуатацией (в том числе контроля и измерения уровня шума) согласованного инженерного оборудования Положением не предусмотрена. Одновременно информируем, что вопросы измерения уровня шума относятся к компетенции специализированных организаций.

Дополнительно сообщаем, что согласно подпункту 6 части 2 пункта 1 статьи 7 Гражданского кодекса Республики Беларусь причинение вреда другому лицу является основанием возникновения гражданских прав и обязанностей.

Учитывая вышеизложенное, если гражданин полагает, что ущемлены его права и (или) законные интересы в области жилищных отношений, в соответствии со статьей 27 Жилищного кодекса Республики Беларусь, он вправе обратиться в суд».

Дата очередного заседания пока не назначена.

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