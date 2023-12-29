Ну, что же вас не тянет танцевать!? 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

29.12.2023, 12:01

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Россиянам обрезали праздник.

День за днём читаем новости об отказе от новогодних салютов. Сегодня дошло до Санкт-Петербурга.

И там не будут пулять на Дворцовой площади в небо разноцветные огни, чтобы шипели в темноте, радовали взгляд скрепного люда. Торжества, конечно, будут, но усеченно. Почему без салютов?

Все же согласны, что салют – символ победы.

Смотрите, что получается. Согласно заявлениям начальства, победа везде. Экономика растёт, «Запад» посрамлен, на фронтах успех (Шойгу рапортовал), народ валит на российское кино (Минкульт доложил), «внутренний враг» получает огромные сроки, дружба с «большинством человечества» прогрессирует, яичные рубежи укреплены Азербайджаном (получай, Байден!), зарплаты выросли (Путин гарантировал).

После этого оставить город Петра и регионы без салюта на Новый год?! Да какой-нибудь Медведев сам должен был на пушке стоять заряжающим и радостно материться, следя расцвеченное огнями тёмное небо. Или фейерверк, что ли, какой устроил бы, как хоббиты.

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