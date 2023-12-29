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Под Минском продается классный дом, в котором есть все: камин, сауна, джакузи и гараж

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  • 29.12.2023, 12:04
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Под Минском продается классный дом, в котором есть все: камин, сауна, джакузи и гараж
Фото: realt.by

Как выглядит и сколько стоит.

В 25 километрах от Минска продается дом для комфортной загородной жизни. Под одной крышей имеется все, о чем городскому жителю можно только мечтать: просторная гостиная с камином, терраса с джакузи, сауна и теплый гараж. Интерьер стильный, комнаты обставлены современной мебелью и новой бытовой техникой, пишет realt.by.

Дом находится в Логойском районе, в деревне Корбачевка. Рядом лес и экопарк «Аква Птичь», до остановки общественного транспорта 15 минут пешком.

Дом построен по оригинальному архитектурному проекту, с покатой крышей и огромными свесами кровли (металлочерепица). Со стороны улицы к нему пристроен гараж с автоматическими воротами Hormann. Со стороны двора располагается просторная терраса из сибирской лиственницы с джакузи. Сюда выходят панорамные сдвижные окна гостиной.

Строение одноэтажное, построено из газосиликатных блоков. Фасад утеплен, имеет комбинированную отделку — штукатурка и дерево.

Общая площадь дома — 133,8 м2. Внутри расположены прихожая, топочная, сауна, постирочная, общий санузел, две жилые комнаты, кухня-гостиная и мастер-спальня с собственными гардеробной и ванной комнатой.

Пространство гостиной двухсветное, с высотой потолка 5,5 метра.

Интерьер современный, с качественной отделкой и мебелью, сделанной под заказ.

Имеется вся необходимая бытовая техника известных производителей.

Отапливается дом электрокотлом. Вода подается из собственной скважины. Канализация местная. Подведено оптоволокно.

Участок 15 соток — ровный и сухой, огорожен забором высотой 2 метра с автоматическими откатными воротами. За основным участком находятся еще 12 соток для ЛПХ в пожизненно наследуемом владении.

Стоимость же этого загородного дома — 250 000 долларов.

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