У российского «Аэрофлота» сломался седьмой самолет с начала декабря 4 29.12.2023, 12:15

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Иллюстрационное фото

Он не смог вылететь из Дубая в Москву.

Самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс SU521 Дубай — Москва, не смог вылететь из аэропорта отправления из-за поломки колеса, сообщили РБК в компании.

После замены колеса, на которую ушло 14 часов, в «Аэрофлоте» заявили о необходимости предоставить отдых экипажу «в целях не превышения допустимого норматива рабочего времени».

В итоге самолет, который должен быть вылететь из Дубая в 16 часов 28 декабря, до сих пор находится в аэропорту отправления. Перевозчик разместил пассажиров в гостинице, а также предоставил им питание и напитки, как того требуют правила.

При этом из-за переноса рейса на 29 декабря у него изменился номер — SU567. Согласно информации на табло Шереметьево, он должен прилететь в Москву в 20:24 по местному времени.

Это седьмой с начала месяца инцидент с самолетами крупнейшего российского авиаперевозчика. 1 декабря Airbus A321 компании приземлился в Пулково из-за проблемы системы кондиционирования воздуха. В этот же день Boeing 737 «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за падения давления стойки шасси.

2 декабря Airbus A321 национального авиаперевозчика аварийно сел в Шереметьево после отказа левого двигателя. 6 декабря на борту Boeing-777 «Аэрофлота» вследствие замыкания произошло задымление.

12 декабря Boeing перевозчика, летевший из Красноярска в Пхукет, дважды не смог вылететь из аэропорта из-за технической неисправности. 18 декабря пассажирский Boeing 737, вылетевший из Москвы в Ереван, совершил экстренную посадку в Шереметьево. Пилот принял решение вернуться в точку вылета из-за отказа передней стойки шасси.

Ранее Росавиация сообщила, что за 11 месяцев с начала года было зафиксировано 670 поломок самолетов. Из них 400 инцидентов (или 60%) связаны с отказом авиатехники и двигателей. В ведомстве объяснили эти цифры ростом налетов на 6,5%. При этом подчеркнули, что по сравнению с 2022 годом количество поломок сократилось на 1,3%, а серьезных отказов двигателей и авиатехники стало на 2% меньше.

В ответ на введение авиационных санкций США и ЕС, которые отрезали Россию от поставок запчастей и технического обслуживания самолетов, Росавиация раздала авиакомпаниям сертификаты разработчиков авиатехники. Это позволило перевозчикам самостоятельно ремонтировать лайнеры и разбирать часть самолетов на запчасти для обслуживания других.

В ноябре лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», стал первой авиакомпанией, у которой Росавиация приостановила сертификат разработчика. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения федеральных авиаправил, в том числе при внесении модификаций в самолетах Boeing 737.

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