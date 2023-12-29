Конфликт в Минске: один водитель хотел перестроиться, а другой ускорился 14 29.12.2023, 12:15

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Видео попало в Сеть.

«Онлайнеру» написал возмущенный читатель и сообщил: «Водитель «Газели» выдавливал мой автомобиль из полосы». На присланном видео, однако, все оказалось не так однозначно.

Ситуация произошла вчера вечером в Заводском районе Минска. «Газель», судя по видео, действительно довольно настойчиво пыталась перестроиться. Автор записи, однако, задачу бусу не облегчил: вместо того чтобы снизить скорость, он поступил ровно наоборот.

Затем автомобили остановились перед светофором и после этого, по словам читателя, «из микроавтобуса вышел водитель и ударил по стеклу моей машины. Из-за его агрессии я испугался, не смог продолжить движение после включения зеленого сигнала и включил аварийку». Этот момент, правда, на видео не попал. «Мужчина подошел с водительской стороны, а регистратор ту область не охватывает», — объяснил автор ролика.

Кто повел себя неправильно?

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