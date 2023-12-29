В Минске впервые прошли торги необычной валютой 29.12.2023, 12:22

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По итогам был определен средневзвешенный курс.

На последних торгах в 2023 году, прошедших на бирже 28 декабря, успешно состоялись первые торги казахстанским тенге, пишут Banki24.by.

По итогам торгов был определен средневзвешенный курс, который составил 7,0200 белорусских рублей за 1000 казахстанских тенге.

Проведена была всего одна сделка объемом 35,5 млн казахстанских тенге или примерно $78,4 тыс. долларов США.

Что касается последних торгов года, то доллар остановился на отметке 3,1775 рубля, евро — 3,52 рубля, российский рубль — 3,4991 рубля за 100 единиц, китайский юань — 4,4414 за 10 единиц.

Рост доллара с начала года составил 16,12%, евро — 21%, российский рубль подешевел на 7,5%, китайский юань вырос на 15%.

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