Понимают ли россияне, что проигрывают войну? 4 29.12.2023, 12:25

4,862

История России идет по своей вечной колее.

Российский публицист и журналист Роман Попков, которого СК РФ и пропагандисты называют организатором теракта в петербургском кафе против российского военкора Владлена Татарского, рассказал телеграм-каналу «Баста!», как влияет на россиян тот факт, что явных успехов у России в этой войне нет:

— Смотря о каких россиянах идет речь. Лучше всего ситуацию с отсутствием успехов понимают полярные, крайние фракции российского общества: оппозиционеры-антипутинцы и самая идейная Z-среда, Z-ядро. Они внимательно следят за военной повесткой и видят реальное положение дел.

Основная масса населения вряд ли глубоко анализирует происходящее. Скорее, у них просто растет гнетущее недовольство тем, что война продолжает длиться, и нет конца и края. История России идет по своей вечной колее. Здесь длительное тираническое правление всегда заканчивается какой-то бессмысленной и бездарной войной.

А эта бессмысленная и бездарная война сопровождается медленным ростом недовольства, нарастающим ропотом — и затем коллапсом государства и масштабными потрясениями. Путинский режим продолжает вести страну по этой колее, а сейчас — к закономерному и прогнозируемому итогу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.