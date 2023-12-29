Россия выпустила по Украине 110 ракет: Зеленский жестко отреагировал 11 29.12.2023, 12:33

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Президент Украины раскрыл подробности варварской атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время массированной ракетной атаки утром 29 декабря Россия выпустила по Украине приблизительно 110 ракет, большая часть из них сбита.

Под удар попали Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города.

«Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка», - описал президент Украины объекты российской атаки.

«Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: Кинжалы, С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита», - добавил глава государства в Telegram.

К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям.

«Мои соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы обязательно ответим террористам на их удары. И мы будем бороться, чтобы обеспечить безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу. Российский террор должен проиграть – и именно так будет», - добавил Зеленский.

Также президент Украины опубликовал и видео последствий российского ракетного удара.

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